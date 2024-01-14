Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Ganjar-Mahfud Sosialisasikan Program Internet Gratis ke Warga Depok

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |20:32 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud Sosialisasikan Program Internet Gratis ke Warga Depok
Relawan Ganjar-Mahfud sosialisasi internet gratis (Foto : Istimewa)
A
A
A

DEPOK - Ratusan relawan dan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo–Mahfud MD hadir dalam acara sosialisasi internet gratis, yang terlebih dahulu melakukan senam bersama di Ruko Verbena GDC Kota Kembang Depok, Jawa Barat, Minggu (14/1/2024).

“Kami dari Tim pemenangan calon Presiden Ganjar -Mahfud Organ Geraji, yaitu Gerakan Ganjar Nomor Iji , nomor iji itu bukan nomor urutnya,tapi untuk pemenang nomor satunya, pokoknya dia harus pemenang nomor satu, pagi ini kami melakukan sosialisasi untuk pemenangan Ganjar di Kota Depok ,” ungkap Ketua Gergaji Kota Depok Leo Frans Pinem dalam keterangannya.

Leo Frans Pinem mengatakan, banyak program yang disampaikan oleh Capres Ganjar, salah satunya ialah internet gratis, dari 21 program yang telah diluncurkan oleh Tim pemenangan 03, internet gratislah yang paling penting.

"Kenapa? Sebab sekarang ini, semua aktivitas orang dari bidang bisnis, pendidikan, kesehatan, perdagangan nasional dan internasional, internetlah yang digunakan. Maka kalau sudah ada wadahnya,saya yakin masyarakat telah merasakan fungsi dari pada internet.Program ini menjadi topik yang dibahas 03 sebagai unggulan,jika rakyat memberikan Mandat kepada 03 sebagai Presiden RI , program Internet gratis dilakukan dari pelosok desa sampai kota se Indonesia,” tuturnya.

Untuk internet gratis di Kota Depok, organ GERGAJI segera melakukan sosialisasi program tersebyt, yang diluncurkan calon Presiden 03, mulai tingkat RT/RW, kelurahan sampai kecamatan.

"Perlu diketahui bagaimana pentingnya internet sekarang ini untuk melakukan komunikasi, semisal dalam satu keluarga internet manjadi kebutuhan rutin, sehingga biaya itu nanti bisa dipangkas dengan diluncurkan internet gratis,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
