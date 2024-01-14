Polisi Tangkap 7 Pemuda Kedapatan Hendak Tawuran, Salah Satunya DPO Pembacokan

BOGOR - Polisi menangkap 7 pemuda yang hendak melakukan aksi tawuran di Jalan Merdeka, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Barang bukti berupa tiga bilah senjata tajam turut disita oleh polisi.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Luthfi Olot Gigantara mengatakan ketujuh pemuda itu diamankan sekira pukul 03.30 WIB pagi tadi. Berawal ketika Opsnal Reskrim Polresta Bogor Kota yang sedang melaksanakan patroli mendapatkan informasi bahwa akan ada kelompok geng menggelar tawuran.

"Lalu tim segera merapat ke Jalan Merdeka," kata Luthfi dalam keterangannya, Minggu (14/1/2024).