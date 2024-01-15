Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Siti Atikoh Beri Pijatan ke Alam Ganjar Sebelum Tanding Badminton

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |02:44 WIB
Momen Siti Atikoh Beri Pijatan ke Alam Ganjar Sebelum Tanding Badminton
Siti Atikoh memijat Alam Ganjar. (Foto: TPN)
A
A
A

JAKARTA - Siti Atikoh Ganjar memberikan support penuh kepada anaknya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar saat menghadiri pertandingan badminton 'Merah Meriah' di Istora Senayan Jakarta pada Minggu (14/1/2024).

Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Ganjar Pranowo ini bahkan memijat anak semata wayangnya sebelum bertanding.

Atikoh tiba di kawasan Istora sekitar pukul 16.00 WIB. Ia langsung menemui Alam yang tengah bersiap untuk pemanasan. Alam ikut pertandingan badminton kategori ganda campuran, berpasangan dengan Eca Aura.

 BACA JUGA:

Atikoh bahkan menyertai Alam dan Eca sparing sebelum pertandingan. Ketiganya pun saling adu skill. Hingga waktu pertandingan tiba, Atikoh kemudian mencontohkan teknik pendinginan ke Alam dan Eca.

"Ini tangannya diputar pelan aja, biar rileks," kata Atikoh.

Usai pendinginan, Atikoh menghampiri Alam. Wanita kelahiran Purbalingga ini lalu memijat bahu dan punggung anaknya yang bertubuh jangkung. Menurut Atikoh, hal itu dilakukan agar otot-otot Alam tak tegang.

BACA JUGA:

Siti Atikoh : Salam Tiga Jari Artinya I Love You 

Tak lama kemudian, Atikoh masuk ke venue pertandingan meninggalkan Alam dan Eca di backstage. Atikoh tampak duduk bersama Puan Maharani, Bintang Puspayoga, Hendrar Prihadi dan lainnya.

Pertandingan berlangsung meriah lantaran Alam dan Eca melawan pasangan selebriti Bastian Steel dan Sitha Marino. Benar saja, Alam bermain trengginas dan mampu mencetak poin hingga meraih kemenangan.

"Senang banget hari ini bisa melihat Alam main badminton. Bukan masalah menang atau kalahnya, tapi dia bisa olahraga. Terus ternyata acaranya meriah sekali," ucap Atikoh usai acara.

Pelari maraton itu mengatakan, acara olahraga yang diikuti anak muda ini sangat bagus. Terutama untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat.

"Juga networking antar teman bisa terjalin juga. Ini adalah salah satu bentuk mengkampanyekan gaya hidup sehat agar anak-anak muda itu jangan mager olahraga," katanya.

Tak lupa, Atikoh pun berpesan pada Alam agar selalu menjaga kebugaran tubuh dengan olahraga minimal 30 menit sehari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement