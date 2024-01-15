Momen Siti Atikoh Beri Pijatan ke Alam Ganjar Sebelum Tanding Badminton

JAKARTA - Siti Atikoh Ganjar memberikan support penuh kepada anaknya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar saat menghadiri pertandingan badminton 'Merah Meriah' di Istora Senayan Jakarta pada Minggu (14/1/2024).

Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Ganjar Pranowo ini bahkan memijat anak semata wayangnya sebelum bertanding.

Atikoh tiba di kawasan Istora sekitar pukul 16.00 WIB. Ia langsung menemui Alam yang tengah bersiap untuk pemanasan. Alam ikut pertandingan badminton kategori ganda campuran, berpasangan dengan Eca Aura.

Atikoh bahkan menyertai Alam dan Eca sparing sebelum pertandingan. Ketiganya pun saling adu skill. Hingga waktu pertandingan tiba, Atikoh kemudian mencontohkan teknik pendinginan ke Alam dan Eca.

"Ini tangannya diputar pelan aja, biar rileks," kata Atikoh.

Usai pendinginan, Atikoh menghampiri Alam. Wanita kelahiran Purbalingga ini lalu memijat bahu dan punggung anaknya yang bertubuh jangkung. Menurut Atikoh, hal itu dilakukan agar otot-otot Alam tak tegang.

Tak lama kemudian, Atikoh masuk ke venue pertandingan meninggalkan Alam dan Eca di backstage. Atikoh tampak duduk bersama Puan Maharani, Bintang Puspayoga, Hendrar Prihadi dan lainnya.

Pertandingan berlangsung meriah lantaran Alam dan Eca melawan pasangan selebriti Bastian Steel dan Sitha Marino. Benar saja, Alam bermain trengginas dan mampu mencetak poin hingga meraih kemenangan.

"Senang banget hari ini bisa melihat Alam main badminton. Bukan masalah menang atau kalahnya, tapi dia bisa olahraga. Terus ternyata acaranya meriah sekali," ucap Atikoh usai acara.

Pelari maraton itu mengatakan, acara olahraga yang diikuti anak muda ini sangat bagus. Terutama untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat.

"Juga networking antar teman bisa terjalin juga. Ini adalah salah satu bentuk mengkampanyekan gaya hidup sehat agar anak-anak muda itu jangan mager olahraga," katanya.

Tak lupa, Atikoh pun berpesan pada Alam agar selalu menjaga kebugaran tubuh dengan olahraga minimal 30 menit sehari.