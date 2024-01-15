Alam Ganjar dan Eca Aura Kompak Satu Tim Dalam Pertandingan Bulutangkis

JAKARTA - Muhammad Zinedine Alam Ganjar dan Eca Aura mendapatkan kesempatan untuk menjadi satu tim dalam pertandingan yang dilakoninya di Istora Senayan, DKI Jakarta, Minggu (14/1/2023).

Mereka kompak satu tim bersama berjuang di pertandingan ke lima atau pertandingan terakhir dalam pertandingan yang diadakan oleh 'Merah Meriah' sportainment tersebut.

Sebelum pertandingan dimulai, Alam terlihat didatangi oleh sang ayah Ganjar Pranowo yang tampak memberikan dukungan dan masukan dalam mempersiapkan pertandingan.

BACA JUGA:

Puan hingga Alam Ganjar Hadiri Gelaran Badminton Merah Meriah di Istora Senayan

Kemudian, saat Alam tengah bersiap pemanasan bersama Eca untuk memulai pertandingan, sang ibunda Siti Atiqoh pun datang menghampiri dan ikut menemani pemanasan hingga pertandingan dimulai.

Pada babak awal pertandingan, Alam dan Eca terlihat masih berdaptasi satu sama lain dan tampak grogi. Namun, setelah masuk babak pertengahan mereka berdua mulai menguasai ritme pertandingan.

Alam dan Eca sendiri melawan Bastian dan Sitha dalam laga terakhir yang berkesudahan dengan skor akhir 30 vs 22 untuk kemenangan tim Alam dan Eca. Mereka tampak mendominasi sepanjang pertandingan berlangsung.

"Asik banget sih, tadi aku ngomong gampang sebelum tanding karena mau menenangkan Eca, tapi jujur di dalam lubuk hati terdalam aku juga grogi, mereka (Bastian-Sitha) lawan yang kuat, badannya fit agak agak deg degan di awal tapi have fun sih, enjoy," kata Alam.

BACA JUGA:

Seusai pertandingan berlangsung, Alam terlihat didatangi oleh ibunda dan mencium tangannya dan berbincang bersama Eca dan influencer lainnya.

Dalam pertandingan tersebut, tim yang bertanding dibagi dalam dua tim berbeda, yakni tim merah dan putih. Dalam tim merah terdapat pasangan ganda campuran Fadly-Fuji, Thariq-Pinka, Praz-Meyden, Iben Fredika dan Alam-Eca.