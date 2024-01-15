Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

30 Hari Jelang Pencoblosan, Ketua TPN Ganjar-Mahfud: Ketuk Rumah dan Hati Rakyat!

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |05:25 WIB
30 Hari Jelang Pencoblosan, Ketua TPN Ganjar-Mahfud: Ketuk Rumah dan Hati Rakyat!
Arsjad Rasjid. (Foto: Putra Ramadhani)
A
A
A

BOGOR - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arjad Rasjid terus melakukan konsolidasi dengan para relawan menjelang 30 hari pencoblosan Pilpres 2024. Para relawan diminta untuk terus mengetuk pintu rumah dan hati masyarakat untuk memilih Ganjar-Mahfud.

Hal itu dikatakan Arsjad usai menghadiri Jambore Tim Pemenangan Muda (TPM) Youth Camp di LMAC MNC Lido City, Kabupaten Bogor, Minggu (14/1/2024) malam.

"Sekarang ini dengan tinggal 30 hari, makanya kita mau konsolidasi semuanya. Intinya adalah balik kita akan mengetuk hati rakyat, mengetuk setiap rumah, mengetuk hati rakyat dan menjelasakan kembali jangan salah pilih kalau kita ingin Indonesia lebih maju. Kita ingin memastikan Indonesia dalam proses melanjutkan lebih baik dan juga jadi nanti ujungnya Indonesia Emas," kata Arsjad.

Kata dia, waktu mendekati pencoblosan ini menjadi sangat penting untuk terus mengkonsolidasikan semua khususnya generasi muda pada acara ini. Diharapkan para generasi muda yang datang dari seluruh wilayah di Indonesia ini dapat menularkan dan door to door di wilayah masing-masing.

"Dengan itu kami melakukan ini semua, semuanya kami lakukan door to door dari yang sekarang ini contoh di Lido ini kita sedang mengkonsolisasi dari temen-temen generasi muda, karena penting sekali untuk generasi muda karena Indonesia Emas itu adalah milik generasi muda Indonesia. Jadi kita harus pastikan ini dengan demikian harapannya adalah ini yang datang dari seluruh provinsi seluruh Indonesia untum bisa kembali ke tempatnya masing-masing dan mulai yang namanya melakukan proses untuk mengetuk hati rakyat door to door itu yang kita lakukan," ungkapnya.

Arsjad menambahkan, bahwa suara generasi muda untuk pasangan Ganjar-Mahfud sangat penting. Mereka diharapkan juga berfikir secara rasional untuk dapat melihat, memilih dan membandingkan pasangan mana yang pantas untuk memimpin Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
