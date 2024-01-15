Jelang Debat Cawapres, Arsjad Rasjid: Pak Mahfud MD Selalu Siap!

BOGOR - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menegaskan bahwa Mahfud MD siap menghadapi Debat Cawapres pada Minggu 21 Januari 2024 mendatang. Mahfud MD terus mendengarkan masukan dari berbagai pihak.

Hal itu dikatakan Arsjad usai menghadiri Jambore Tim Pemenangan Muda (TPM) Ganjar-Mahfud di LMAC MNC Lido City, Kabupaten Bogor, Minggu (14/1/2024) malam.

"Wah kalau namanya debat Cawapres saya rasa Pak Mahfud selalu siap, yang Pak Mahfud lakukan saat ini adalah mendengar input-input masukan-masukan dari semua," kata Arsjad.

Kata dia, Mahfud MD terus turun menyerap aspirasi masyarakat. Termasuk juga sering melalukan diskusi dengan para santri, para expertise dan lainnya.

"Makanya Pak Mahfud juga pergi ke kampus berbicara dengan masyarakat, bicara dengan santri-santri, bicara juga dengan expertise yang ada. Supaya (mendengarkan) apapun masukan yang ada," ungkapnya.