Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Debat Cawapres, Arsjad Rasjid: Pak Mahfud MD Selalu Siap!

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |05:32 WIB
Jelang Debat Cawapres, Arsjad Rasjid: Pak Mahfud MD Selalu Siap!
Arsjad Rasjid. (Foto: Putra Ramadhani)
A
A
A

BOGOR - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menegaskan bahwa Mahfud MD siap menghadapi Debat Cawapres pada Minggu 21 Januari 2024 mendatang. Mahfud MD terus mendengarkan masukan dari berbagai pihak.

Hal itu dikatakan Arsjad usai menghadiri Jambore Tim Pemenangan Muda (TPM) Ganjar-Mahfud di LMAC MNC Lido City, Kabupaten Bogor, Minggu (14/1/2024) malam.

 BACA JUGA:

"Wah kalau namanya debat Cawapres saya rasa Pak Mahfud selalu siap, yang Pak Mahfud lakukan saat ini adalah mendengar input-input masukan-masukan dari semua," kata Arsjad.

Kata dia, Mahfud MD terus turun menyerap aspirasi masyarakat. Termasuk juga sering melalukan diskusi dengan para santri, para expertise dan lainnya.

 BACA JUGA:

"Makanya Pak Mahfud juga pergi ke kampus berbicara dengan masyarakat, bicara dengan santri-santri, bicara juga dengan expertise yang ada. Supaya (mendengarkan) apapun masukan yang ada," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement