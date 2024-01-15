Alam Sebut Ganjar-Mahfud Punya Spesialisasi Lengkap, dari Pengalaman hingga Track Record

BOGOR - Putra sulung dari calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar menyebut masih ada yang bingung akan spesialisi sang ayah. Padahal, Ganjar Pronowo justru memiliki spesialisi yang lengkap.

Hal itu dikatakan Alam Ganjar saat menghadiri Jambore Tim Pemenangan Muda (TPM) di LMAC MNC Lido City, Kabupaten Bogor, Minggu (14/1/2024) malam.

"Kadang orang-orang bingung, ada salah satu capres yang dianggap kata kuncinya adalah pintar di satu lainnya tegas dan orang-orang agak bingung yang ini (Ganjar) apa?. Sepertinya orang-orang itu sangat keliru, harusnya bukan bingung ini orang spesialisnya apa tapi harusnya bingung kok ada bisa orang yang selengkap ini," kata Alam Ganjar.

Ganjar : 01 Sama 03, Empat-empatnya Almuni UGM

Menurutnya, pasangan Ganjar-Mahfud ini memiliki semua spesialisi seperti bisa berkomunikasi dengan baik, pengalaman luar biasa dan masih banyak yang lainnya.

"Orang-orang bingung karena bapak (Ganjar) punya semuanya. Mau pemimpin yang bisa berkomunikasi secara baik punya, yang merasakan penderitaan rakyat langsung punya, yang melakukan proses dari bawah punya, yang memiliki pengalaman luar biasa di eksekutif dan legislatif sehingga mengerti bagaimana politik Indonesia bekerja punya, pemimpin yang jujur, pemimpin yang punya track record luar biasa punya," ungkapnya.

"Di saat kita semua punya hal itu dalam barang yang kita punya, calon yang kita punya sampai orang yang mau memilih mereka mau apa lagi?" sambungnya.

Oleh karena itu, menjadi tugas seluruh relawan khususnya generasi muda untuk mengkomunikasikan pemikiran tersebut kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat paham dan mendukung Ganjar-Mahfud.