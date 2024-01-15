Benarkah Kekuatan Militer Indonesia Ditakuti Israel?

JAKARTA - Mengulik benarkah kekuatan militer Indonesia ditakuti Israel? Hal ini dikarenakan Indonesia sudah memiliki beberapa persenjataan canggih. Saat ini diperhitungkan di tingkat internasional.

Sebagai negara besar dengan populasi terbanyak keempat di dunia, tentu saja Indonesia termasuk negara yang disegani. Termasuk mengenai kekuatan militernya.

Lantas benarkah kekuatan militer Indonesia Ditakuti Israel?? Dalam daftar rangking Militer Dunia 2023 yang dirilis oleh Global Firepower, Indonesia berada di peringkat 13 dari 145 negara. Jika di Asia Tenggara, posisi Indonesia berada di nomor 1 militer terkuat. Kekuatan militer Indonesia bukan hanya dari sisi alutsista, tapi juga punya pasukan elite khusus seperti Kopassus di TNI Angkatan Darat, Kopaska di TNI Angkatan Laut, dan Kopasgat di TNI Angkatan Udara.

Adapun jumlah personel militer aktif Indonesia tercatat sebesar 400.000, jumlah personel cadangan tercatat sebesar 400.000, dan jumlah paramiliter tercatat sebanyak 280.000.

Luasnya Indonesia juga turut mempengaruhi banyaknya jumlah alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dimiliki oleh matra darat, laut, dan udara. Banyaknya jumlah alutsista turut menunjang peringkat kekuatan militer Indonesia yang dirilis GFP.

