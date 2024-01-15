Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Potret Kecurangan Petugas Pajak Cari Untung di Zaman Dyah Balitung Penguasa Mataram

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |07:24 WIB
Potret Kecurangan Petugas Pajak Cari Untung di Zaman Dyah Balitung Penguasa Mataram
Ilustrasi (Foto : Freepik)




PENYELEWENGAN pajak oleh petugas pajak konon juga sudah terjadi sejak masa Kerajaan Mataram Kuno. Momen kecurangan petugas pajak layaknya Rafael Alun Trisambodo, terjadi ketika Dyah Balitung berkuasa di Kerajaan Mataram Kuno, saat sang putra mahkotanya menerima aduan dari warga akan kecurangan petugas pajak kerajaan.

Penjelasan kecurangan petugas pajak kerajaan itu terungkap dari petunjuk dua prasasti, yakni Prasasti Luitan tahun 823 Saka atau 16 April 901 M dan Prasasti Palepangan tahun 828 Saja atau 906 M. Penjelasan detail ada dalam Prasasti Luitan, yang dijelaskan pada hari Kamis Kliwon, paringkelan Was tanggal 16 April 901 M, penduduk Desa Luitan yang termasuk wilayah Kapung menghadap Rakryan Mapatih i Hino, yang menjadi putra mahkota Mataram kuno.

Penduduk ini mengadukan bahwa mereka tidak sanggup membayar pajak sebanyak yang telah ditetapkan. Mereka merasa bahwa tanah mereka diukur dengan satuan tampah yang lebih kecil, daripada satuan tampah standar.

Sebagaimana dijelaskan pada "Sejarah Nasional Indonesia II : Zaman Kuno", para penduduk itu yakin bahwa sawahnya hanya satu lamwit dan 7 tampah, dan bahwa mereka hanya sanggup mempunyai kațik, sebanyak empat orang. Mereka mohon kepada Rakryan Mapatih i Hino dan Rakryan i Pagarwěsi untuk memerintahkan mengukur kembali sawah-sawah mereka itu.

Permohonan mereka itu dikabulkan, dan ternyata bahwa satuan tampah yang digunakan dahulu hanyalah 2/3 satuan tampah standar. Memang sawah penduduk Luitan itu hanyalah 1 lamwit dan 7 tampah. Dengan perkataan lain, dalam hal ini para pejabat pajak di daerah Kapung hendak mencari keuntungan untuk diri sendiri sebanyak 33 1/3 persen dari pajak yang semestinya dibayar oleh penduduk.

Sedangkan di Prasasti Palepangan dikatakan, bahwa rakyat Desa Palěpangan berselisih pendapat dengan sang nayaka yang bernama Bhagawanta Jyotișa. Menurut sang năyaka sawah rakyat Desa Palěpangan itu luasnya 2 lamwit, yang harus dibebani pajak sebanyak 6 dhārana perak setiap tampahnya.

Halaman:
1 2
      
