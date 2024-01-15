Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yusril Minta Penyidikan Kasus Dugaan Pemerasan SYL oleh Firli Bahuri Dihentikan

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |13:24 WIB
Yusril Minta Penyidikan Kasus Dugaan Pemerasan SYL oleh Firli Bahuri Dihentikan
Yusril Ihza Mahendra (Foto: MPI/Riana)
A
A
A

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra meminta agar penyidik menghentikan penyidikan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan mantan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Menurutnya, proses penegakan hukum dalam kasus tersebut berlangsung secara tergesa-gesa. Karena Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka sebelum polisi melakukan penyelidikan.

"Ya kasus ini kan langsung ditetapkan jadi tersangka tanpa penyelidikan. Penyelidikan dan penyidikan itu kan dua proses yang harus berjalan seiring. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka kan harus diadakan satu penyelidikan kecuali kasus tangkap tangan," kata Yusril di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2024).

 BACA JUGA:

"Ini kan pak Firli ditetapkan dihari penyelidikan, hari itu juga dan ditersangkakan hari itu juga. Loh itu kapan melakukan penyelidikannya? Itu kejanggalannya," sambungnya.

Tidak hanya itu, Yusril menilai kejanggalan lainnya adalah karena tak ada satupun saksi yang telah diperiksa yang menerangkan bahwa SYL diperas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165150/kpk-mf0q_large.jpg
Soal LHKPN Irvian 'Sultan' Tersangka Kasus Pemerasan Kemenaker, KPK: Tidak Sinkron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/338/3160129/pemerasan-HQo9_large.jpg
Oknum Ketua RT-RW Pelaku Pemerasan Kontraktor Sekolah Terancam 9 Tahun Bui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/338/3154845/pemerasan-0H2x_large.jpg
Nih Tampang 9 Wartawan Gadungan yang Peras Korban saat Sedang Check-in di Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/525/3152502/wartawan_gadungan-Bz6M_large.jpg
Peras Kepala Desa, 5 Wartawan Gadungan Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/338/3152189/kronologi_lengkap_pesinetron_mr_peras_mantan_kekasih_sejenisnya-TUv2_large.jpg
Kronologi Lengkap Pesinetron MR Peras Mantan Kekasih Sejenisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/338/3152110/pornografi-gJsr_large.jpg
Terkuak, Ada 6 Video Porno Pesinetron MR Bareng Pacar Sesama Jenis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement