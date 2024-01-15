Mahfud MD Isi Kuliah Umum di Universitas Nomensen, Bahas Politik Hukum

MEDAN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD, mengisi kuliah umum di Unibersitas HKBP Nommensen, Medan, Sumatera Utara, Senin (15/1/2024). Dalam kesempatan itu, isi pikiran Mahfud mengenai politik hukum dibedah oleh para mahasiswa yang hadir.

Dr. Richard A.M Napitalu, S.I, MA, Rektor Universitas HKBP Nommensen mengaku sangat senang bisa menyambut Mahfud MD. Menurutnya, pengalaman yang dimiliki Mahfud MD sangat penting bagi mahasiswa Nommensen.

"Kami tidak membatasi siapa yang hadir di sini. Jadi terima kasih kepada Menkopolhukam yang telah hadir di sini," kata Richard dalam sambutannya.

"Mari bersama-sama kita mendengarkan gagasan dan pandangan beliau terkait dengan penegakkan konstitusi di Indonesia," sambungnya.

Sementara Wakil Rektor lIl Universitas HKBP Nommensen Drs. Maringan Panjaitan, MSi sedikit menyinggung soal Undang Undang Dasar 1945. Di mana di dalamnya menyebutkan pedoman bagi siapa pun yang akan menjadi calon pemimpin bangsa.