Bawaslu Telusuri Rekaman Diduga Dandim, Kapolres dan Kejari Batu Bara Menangkan Prabowo-Gibran

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia sedang menelusuri video viral berupa rekaman percakapan diduga para pejabat di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rekaman tersebut beredar di media sosial dengan narasi 'Bocor! Rekaman perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kejari Batu Bara'. Dalam rekaman itu, para pejabat tengah menyusun strategi untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Bawaslu sedang melakukan penelusuran," kata Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty saat dikonfirmasi, Senin (15/1/2024).

