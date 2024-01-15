Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Minta Dana Riset Diperbesar, Jokowi : Presiden yang Akan Datang Gak Berani Potong

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |13:51 WIB
Minta Dana Riset Diperbesar, Jokowi : Presiden yang Akan Datang Gak Berani Potong
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim agar menaikkan anggaran untuk riset. Meski sudah di tahun terakhir masa jabatan, Jokowi optimis presiden penggantinya akan meneruskan kebijakan tersebut.

"Artinya lagi pak Nadiem anggarannya diperbesar, enggak apa-apa dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden," kata Jokowi saat pembukaan Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/1/2024).

Jokowi meyakini presiden penggantinya akan setuju dengan kenaikan anggaran riset. Bahkan, katanya, dana riset tersebut tidak akan mungkin dipotong oleh presiden penggantinya nanti.

 BACA JUGA:

"Tapi dimulai itu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03, tapi dimulai dulu," kata Jokowi.

"Nggak mungkin kalo sudah di Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong. Nggak akan berani," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
