Jokowi Perintahkan BRIN dan Bappenas Jadi Orkestrator Penelitian bagi Perguruan Tinggi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada badan riset dan inovasi nasional (BRIN) untuk menjadi orkestrator penelitian bagi perguruan tinggi.

Awalnya Jokowi mengatakan bahwa perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. Perguruan tinggi, katanya, juga memiliki tugas mulai sebagai lembaga riset.

"Perguruan tinggi juga punya tugas mulia yaitu menjadi lembaga riset karena memiliki dosen yang sangat banyak, tenaga peneliti serta ribuan mahasiswa untuk pengembangan IPTEK kita, dan berinovasi untuk memecahkan masalah-masalah bangsa," kata Jokowi dalam sambutannya pada acara pembukaan Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia, Surabaya, Senin (15/1/2024).

BACA JUGA: