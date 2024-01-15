Bagaimana Cara Pindah Lokasi TPS Untuk Pemilu 2024? Ini Info dan Persyaratan Lengkapnya

JAKARTA - Bagaimana cara pindah lokasi TPS untuk Pemilu 2024? Ini info dan persyaratan lengkapnya yang perlu diketahui. Pemindahan lokasi ini bisa dilakukan jika Anda ternyata tengah bekerja atau sekolah namun tidak sesuai dengan domisili pada KTP.

Adapun cara pindah lokasi TPS sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat mengajukan pindah TPS pada Pemilu 2024 apabila berada di tempat yang tak sesuai dengan alamat KTP-nya.

Lantas bagaimana cara pindah lokasi TPS untuk Pemilu 2024? Ini info dan persyaratan lengkapnya yang perlu diperhatikan. Sebab, mengurus pindah memilih ini paling lambat H-30 sebelum Pemilu 2024 yakni 15 Januari 2024 dan H-7 yakni pada 7 Februari 2024.

Ini cara pindah lokasi TPS untuk Pemilu 2024:

1. Langkah pertama yakni datang langsung ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau KPU Kabupaten/Kota

2. Bawa bukti dukung alasan pindah, misalkan karena tugas, bawa surat tugas

3. KPU akan memetakan TPS mana di sekitar tempat tujuan

4. Pemilih diberikan bukti dari KPU berupa formulir A5 Pindah Memilih

5. Lalu isi dan serahkan ke panita