TPN Ganjar-Mahfud Minta Bawaslu Proaktif Usut Rekaman Diduga Pejabat Menangkan Prabowo-Gibran

Chico Hakim (dua dari kiri) memberi keterangan pers (Foto: MPI/Jonathan)

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) proaktif mengusut rekaman viral percakapan diduga pejabat di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara untuk menenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Konten yang dimaksud yakni berisi narasi "Bocor! Rekaman perbincangan antara Dandim, bupati, kapolres, dan Kajari Batu Bara." Dalam rekaman itu, para pejabat tengah menyusun strategi untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

"Di Undang-Undang Pemilu pelanggaran-pelanggaran seperti ini Bawaslu tidak harus menunggu laporan, karena bisa ada delik temuan," tutur Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim saat dihubungi, Senin (15/1/2024).

