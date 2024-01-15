Alam Ganjar Manfaatkan Previlage untuk Menampung Keresahan yang Dihadapi Generasi Muda

JAKARTA - Alam Ganjar nampak hadir dalam acara kegiatan Renjana Ganjar-Mahfud (GAMA) Untuk Bangsa dengan melakukan kegiatan konsolidasi camping bersama (Youth Camp). Acara tersebut digelar oleh Tim Pemenangan Muda (TPM) Ganjar-Mahfud di MNC Lido Theme Park, Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Alam Ganjar banyak bertemu dengan peserta Youth Camp dan saling bercerita. Alam pun disinggung soal keresahan anak muda di masa depan. Ia berupaya untuk menebarkan kebermanfaatan melalui previllege yang dimilikinya. Dia juga siap apabila diajak untuk berkolaborasi memberikan manfaat bagi orang banyak.

"Keresahanku adalah banyak orang yang nggak sadar bahwa privilege itu penting untuk menebarkan kebermanfaatan bagi orang banyak, merangkul orang yang tidak memiliki previllege. Maka, kolaborasi jadi hal yang sangat penting," ujar Alam.

Alam menambahkan bicara soal kepemimpinan, mengatakan kriteria pemimpin yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang mau mengayomi dan merangkul rakyat karena kriteria tersebut lah yang menurut Alam mencerminkan asas demokrasi.

"Kita perlu pemimpin yang bisa mengakomodir suara rakyat karena pemimpin yang tulus itu ada pemimpin yang senantiasa mau mendengar aspirasi masyarakat agar bagaimana asas demokrasi itu dijunjung tinggi,” jelasnya Alam.

Di sisi lain, acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid. Dalam momentum itu, Arsjad menyampaikan bagaimana generasi muda harus menyambut bonus demografi secara optimis. Untuk memanfaatkan momentum tersebut juga Arsjad menjelaskan diperlukan pemimpin yang memiliki kapabilitas dan kualitas yang sesuai.

Untuk itu, Arsjad menyampaikan kepada khalayak yang hadir untuk tetap memperkuat konsolidasi untuk menebar dukungan terhadap Ganjar-Mahfud, memastikan bahwa mayoritas masyarakat memilih Ganjar-Mahfud pada 14 Februari 2024 mendatang.