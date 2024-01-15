Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua TPN Arsjad Rasjid, Alam Ganjar dan Sandiaga Hadiri Talk Show Teman Cerita Ekraf di Jaksel

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |14:44 WIB
Ketua TPN Arsjad Rasjid, Alam Ganjar dan Sandiaga Hadiri Talk Show Teman Cerita Ekraf di Jaksel
Talk show Teman Cerita Ekraf di Petogogan, Jakarta Selatan (Foto: MPI/Refi Sandi)
JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) sekaligus Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno, dan Alam Ganjar menghadiri acara 'Teman Cerita Ekraf: Berkarya Sampai Kaya' di Little League, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (15/1/2024) siang.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi kegiatan dihadiri ratusan muda mudi dari berbagai daerah. Acara diawali dengan pembacaan doa dilanjutkan menyanyikan lagu 'Indonesia Raya'.

 BACA JUGA:

Arsjad Rasjid mengawali pemaparan program Ganjar-Mahfud nomor urut 3 yang berkaitan dengan Ekonomi Kreatif. Terlihat ratusan muda mudi antusias mendengarkan pemaparan program tersebut.

Bertindak sebagai moderator acara yakni Pangeran Siahaan yang juga sebagai Juru Bicara (Jubir) TPN Ganjar-Mahfud.

Halaman:
1 2
      
