Gempa M4,6 Guncang Wilayah Maluku Barat Daya

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Maluku Barat Daya, pada Senin (15/1/2024), sekira pukul 14.35 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 6.42 Lintang Selatan - 128.80 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.6, 15-Jan-2024 14:35:28WIB, Lok:6.42LS, 128.80BT (222 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA), Kedlmn:271 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)