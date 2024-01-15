Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,6 Guncang Wilayah Maluku Barat Daya

Awaludin , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |14:57 WIB
Gempa M4,6 Guncang Wilayah Maluku Barat Daya
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Maluku Barat Daya, pada Senin (15/1/2024), sekira pukul 14.35 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 6.42 Lintang Selatan - 128.80 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.6, 15-Jan-2024 14:35:28WIB, Lok:6.42LS, 128.80BT (222 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA), Kedlmn:271 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
