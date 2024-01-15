Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Michael Sianipar: Partai Perindo Beri Ruang untuk Anak Muda Berkembang

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |15:07 WIB
Michael Sianipar: Partai Perindo Beri Ruang untuk Anak Muda Berkembang
A
A
A

JAKARTA - Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar menyebutkan pihaknya memberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya bagi anak muda dalam terjun ke dunia politik dan menentukan arah masa depan bangsa.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia, yang mengangkat tema 'Polarisasi Pesta Demokrasi Dikalangan Anak Muda' pada Selasa (2/1/2024).

"Di Partai Perindo kita punya misi bagaimana untuk terus mengembang program yang relevan bagi pemuda. Target kita di 2024 Perindo bukan hanya masuk parlemen, tapi kita bisa masuk partai papan tengah, bisa dapat 6-7 persen atau lebih dari itu karena sekarang di survei sudah 5 persen," ujar Michael Sianipar.

Michael menyebutkan sejak dirinya 10 tahun sejak lulus kuliah pada 2012, saat Pilkada DKI, ia sempat menjadi asisten tim relawan pak Jokowi Ahok dan sempat ditarik menjadi staf kantor Gubernur.

"Saya sempat bergabung dengan dua partai politik sebelumnya. Saya melihat Perindo sebagai partai menjanjikan untuk masa depan, partai baru tanpa ada catatan sejarah yang memberatkan sehingga pergerakan sangat luas, masih piringan putih," kata Michael.

Dengan Perindo terus membesar, ini menjadi potensi anak-anak muda untuk masuk dan mengambil bagian dalam pembangunan bangsa.

"Saya sering bertemu dengan pak Ketum (Hary Tanoesoedibjo - HT) sebelum bergabung. Pak HT menyebutkan Partai Perindo disiapkan untuk anak muda, ada regenerasi politik, Perindo memiliki concern disana. Diberikan ruang untuk anak muda," ucapnya.

Ia menjelaskan anak muda terjun di partai politik. Apalagi dengan 50 persen penduduk Indonesia itu anak muda dan di 2045 dengan ada bonus demografi seharusnya ruang untuk anak muda lebih banyak.

Victor mengungkapkan kehidupan berbangsa dan bernegara itu harus lebih baik. Jumlah penduduk 270 juta kemudian 20 tahun lagi akan bertambah 40 juta sehingga akan ada lebih banyak orang harus dikasih makan dan diberikan pekerjaan.

Sementara revolusi industri menyebabkan ada beberapa jenis lapangan pekerjaan yang hilang. PR pemerintah dan negara harus mempersiapkan ekonomi masa depan.

Halaman:
1 2
      
