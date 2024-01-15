Partai Perindo Gencar Ajak Anak Muda Tak Apatis soal Pemilu, Ini Alasannya

JAKARTA - Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Michael Victor Sianipar mengajak anak muda untuk tidak apatis terhadap politik karena menjadi generasi paling terdampak dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu).

Hal tersebut ia sampaikan dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia, yang mengangkat tema 'Polarisasi Pesta Demokrasi Dikalangan Anak Muda' pada Selasa (2/1/2024).

"Anak muda harus berperan dalam demokrasi karena itu menemukan masa depan. Yang paling punya kepentingan terkait hasil Pemilu adalah anak muda," ujar Michael Sianipar.

"Kalau bangsa kita tidak dibenahi dengan pemimpin yang baik dan kebijakan baik, mempersiapkan ekonomi masa depan, mengantisipasi perubahan iklim, menghadapi transformasi perubahan zaman, dampak konsekuensi akan dirasakan anak muda," lanjutnya.

Ia menjelaskan anak muda sebenarnya memiliki kepentingan paling besar dalam dunia politik.

"Anak muda perlu concern karena hasilnya akan diwarisi. Anak muda tidak apatis, ada mereka peduli isu pendidikan dll, tapi tidak diberikan wadah karena dikuasai oligarki dan status quo. Kalau diberikan ruang mereka pasti mau terlibat," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berlambang Rajawali mengembangkan sayap telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bernomor urut 16 dalam kertas suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2024.