Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo Gencar Ajak Anak Muda Tak Apatis soal Pemilu, Ini Alasannya

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |15:14 WIB
Partai Perindo Gencar Ajak Anak Muda Tak Apatis soal Pemilu, Ini Alasannya
A
A
A

JAKARTA - Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Michael Victor Sianipar mengajak anak muda untuk tidak apatis terhadap politik karena menjadi generasi paling terdampak dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu).

Hal tersebut ia sampaikan dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia, yang mengangkat tema 'Polarisasi Pesta Demokrasi Dikalangan Anak Muda' pada Selasa (2/1/2024).

"Anak muda harus berperan dalam demokrasi karena itu menemukan masa depan. Yang paling punya kepentingan terkait hasil Pemilu adalah anak muda," ujar Michael Sianipar.

"Kalau bangsa kita tidak dibenahi dengan pemimpin yang baik dan kebijakan baik, mempersiapkan ekonomi masa depan, mengantisipasi perubahan iklim, menghadapi transformasi perubahan zaman, dampak konsekuensi akan dirasakan anak muda," lanjutnya.

Ia menjelaskan anak muda sebenarnya memiliki kepentingan paling besar dalam dunia politik.

"Anak muda perlu concern karena hasilnya akan diwarisi. Anak muda tidak apatis, ada mereka peduli isu pendidikan dll, tapi tidak diberikan wadah karena dikuasai oligarki dan status quo. Kalau diberikan ruang mereka pasti mau terlibat," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berlambang Rajawali mengembangkan sayap telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bernomor urut 16 dalam kertas suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179277//perindo-YCPt_large.jpg
Kepsek SDN Pesanggrahan Berharap Sosialisasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179276//perindo-rkt9_large.jpg
KPAI Sebut Sosialisi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Sangat Bermanfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179156//agus-CtjG_large.jpg
Mengimajinasikan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847//partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement