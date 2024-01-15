Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komitmen Hapus Batas Usia Pada Syarat Lamaran Kerja, Ganjar Pranowo: Kerja Itu Hak Warga Negara

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |18:34 WIB
Komitmen Hapus Batas Usia Pada Syarat Lamaran Kerja, Ganjar Pranowo: Kerja Itu Hak Warga Negara
JAKARTA - Pasangan Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen untuk menghapus batas usia pada syarat lamaran kerja. Hal itu ditandai dari cuitan Ganjar yang menyatalan komitmen untuk menghapus batas usia pelamar kerja di media sosial X pada Minggu (14/01/2024) malam.

Ganjar menjelaskan, komitmen penghapusan batas usia pelamar kerja itu dilandasi atas aspirasi masyarakat yang masuk kepadanya. Kepada Ganjar, masyarat banyak mengeluhkan adanya batas usia yanh menjadi syarat pelamar kerja itu.

“Jadi banyak orang yang menyampaikan lho pak, saya masih muda pak, kok kemudian saya tidak bisa bekerja rasanya enggak fair juga, kan ukuran kerja itu bisa dilihat dari tes fisiknya, tes kemampuannya gitu kan, bukan berarti yang muda selalu bisa, dan bukan berarti yang tua dianggap tidak bisa, belum tentu kan,” ujar Ganjar di Hotel Owabong, Purbalingga, Senin (15/01/2024).

Kendati banyaknya aspirasi masyarakat itu, kata Ganjar, yang menjadi pertimbangan baginya dan Mahfud MD untuk membuat komitmen penghapusan batas usia pelamar kerja. Tujuannya, kata Ganjar, untuk memberi ruang keadilan bagi masyarakat Indonesia.

“Kemudian masukan kepada kami cukup banyak terkait itu, maka, kami akan pertimbangkan masukan itu. Saya kira memberikan suasana fair karena kerja merupakan hak setiap warga negara, hak lho ya! Maka, dia berhak tanpa dibatasi aturan,” papar Ganjar.

Sebelummya, komitmen yang sama juga,m sempat dilontarkan Callon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD. Ia mengatakan dirinya bersama capres Ganjar berjanji akan menghapus batas usia pelamar kerja jika mereka terpilih memenangi Pilpres 2024.

Mahfud Md mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya lowongan kerja di salah satu bank yang menetapkan batas maksimal usia pelamar 24 tahun.

"Kalau hanya keputusan menteri atau mungkin keputusan gubernur BI (Bank Indonesia), nanti bisa pemerintah lebih mudah untuk mengajak mengubah. Tinggal revisi undang-undang (UU) atau apa," kata Mahfud Md di Bangil, Jawa Timur, Sabtu (13/01/2024).

Pada platform media sosial X, akun @worksfess mengunggah soal batasan usia untuk melamar pekerjaan dengan menyertakan informasi lowongan pekerjaan di bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, pada Selasa (9 Januari 2024), pukul 22.25 WIB.

