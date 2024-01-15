Isu Koalisi Anies-Ganjar, Jusuf Kalla : Tak Ada Lawan dan Kawan Abadi dalam Politik!

JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla menanggapi terkait isu koalisi pasangan calon (Paslon) capres-cawapres nomor urut 1, Anies-Muhaimin dan nomor urut 3, Ganjar-Mahfud di putaran kedua. Menurutnya ide tersebut bagus demi memajukan bangsa Indonesia.

"Politik ini tidak ada lawan dan kawan abadi yang ada ialah kepentingan yang abadi untuk memajukan bangsa ini memenangkan pemilu dan sebagainya. Jadi memang harus bersama-sama dibutuhkan kebersamaan,"kata Jusuf Kalla saat ditemui wartawan di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (15/1/2024).

Adapun keputusan itu, kata Jusuf Kalla merupakan keputusan pimpinan partai. Namun dia menilai ide koalisi sungguh bagus.