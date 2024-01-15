Ganjar Ingatkan Relawan Kampanye Agar Tak Pakai Knalpot Brong

PURBALINGGA - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengingatkan kepada relawan kampanye agar tidak menggunakan knalpot brong. Sebab, dia tak ingin kejadian yang berujung penganiayaan terhadap relawannya di depan Asrama Kompi B 408 Boyolali, Jl Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Sabtu (30/12/2023) itu terulang kembali.

Hal itu diungkapkan Ganjar saat melakukan safari politik di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, pada Senin (15/1/2024). Tepatnya, di hadapan para kelompok tani, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda di Hotel Owabong, Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

"Nanti sebentar lagi kita akan memasuki masa kampanye terbuka. Saya pesan betul, saya tidak mau kejadian (knalpot brong) yang ada di Boyolali terulang," ujar Ganjar Pranowo dalam sambutannya di Ruang Indragiri, Hotel Owabong, yang juga dihadiri MNC Portal Indonesia, Senin (15/1/2024).

"Kita tegas, kita bilang aparat juga tidak ikut mencampuri urusan yang bukan kewenangannya, ada cara dan jalurnya. Tapi kita sendiri juga mesti koreksi, jadi bapak ibu nanti teman-teman yang mau ikut kampanye pakai motor, itu knalpotnya tidak usah dibrong," imbuhnya.