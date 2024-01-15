Jelang Debat Kedua Cawapres, Mahfud MD Sebut Tak Perlu Siapkan Strategi

MEDAN - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, mengaku tak menyiapkan strategi untuk debat. Ia mengatakan itu hanya seperti diskusi biasa yang pertanyaannya tidak diketahui olehnya.

Sekadar informasi, debat kedua Cawapres akan digelar pada 21 Februari mendatang. Pria yang menjabat sebagai Menkopolhukam itu mengatakan debat keempat nanti akan dijalaninya apa adanya.

Menurut Mahfud MD, debat seperti aebuah forum diskusi yang akan memghadirkan pertanyaan berdasarkan pandangan peserta. Oleh sebab itu, ia tak memiliki persiapan dan hanya memperdalam lagi ilmunya.

"Gampang, ndak usah pakai strategi. Nggak pakai persiapan, ditanya apa saja," kata Mahfud di Medan, Sunatera Utara, Senin (15/1/2024).

Sebelumnya, Capres nomor 3, Ganjar Pranowo, berharap masalah Wadas turut dibahas dalam debat keempat Pilpres 2024. Cawapres Mahfud MD menegaskan bahwa hal tersebut tak masalah dibawa dalam debat yang akan diikuti dirinya.