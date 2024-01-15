Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Debat Kedua Cawapres, Mahfud MD Sebut Tak Perlu Siapkan Strategi

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |19:08 WIB
Jelang Debat Kedua Cawapres, Mahfud MD Sebut Tak Perlu Siapkan Strategi
A
A
A

MEDAN - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, mengaku tak menyiapkan strategi untuk debat. Ia mengatakan itu hanya seperti diskusi biasa yang pertanyaannya tidak diketahui olehnya.

Sekadar informasi, debat kedua Cawapres akan digelar pada 21 Februari mendatang. Pria yang menjabat sebagai Menkopolhukam itu mengatakan debat keempat nanti akan dijalaninya apa adanya.

Menurut Mahfud MD, debat seperti aebuah forum diskusi yang akan memghadirkan pertanyaan berdasarkan pandangan peserta. Oleh sebab itu, ia tak memiliki persiapan dan hanya memperdalam lagi ilmunya.

"Gampang, ndak usah pakai strategi. Nggak pakai persiapan, ditanya apa saja," kata Mahfud di Medan, Sunatera Utara, Senin (15/1/2024).

Sebelumnya, Capres nomor 3, Ganjar Pranowo, berharap masalah Wadas turut dibahas dalam debat keempat Pilpres 2024. Cawapres Mahfud MD menegaskan bahwa hal tersebut tak masalah dibawa dalam debat yang akan diikuti dirinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177286//kpk-83hf_large.jpg
Heboh Mahfud Sebut Ada Dugaan Mark Up di Kereta Cepat Whoosh, Ketua KPK Angkat Bicara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173838//kepala_bgn-aXQk_large.jpg
Kepala BGN Minta Maaf Cucu Mahfud MD Keracunan MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172793//yusril-bkHe_large.jpg
Yusril Bocorkan Dua Pakar Hukum Akan Masuk Komite Reformasi Polri, Ini Sosoknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement