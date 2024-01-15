Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Janjikan Ketegasan jika Terpilih Jadi Wakil Presiden

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |19:27 WIB
Mahfud MD Janjikan Ketegasan jika Terpilih Jadi Wakil Presiden
MEDAN - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, berjanji akan bersiap tegas apabila dipercaya masyarakat untuk memimpin negara. Itu diungkapkan saat menjawab pertanyaan anak muda di acara 'Tabrak Prof!' di Seulawah Kupi, Medan, Sumatera Utara, Minggu (14/1/2024).

Cawapres dari Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo itu mengatakan bahwa dirinya akan bersikap idealis. Itu sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Maria Simbolon yang berprofesi sebagai Guru Sekolah Inklusi.

"Kami sadar sekali bahwa Prof adalah seorang yang idealis. Tapi apa sikap idealis ini akan tetap Prof bawakan saat Prof menjabat nanti? Kami bosan Prof dengan politisi yang berjanji tapi melempem dan membisu ketika menjabat, Prof!" tanya Maria.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjawab dengan lugas bahwa dirinya akan bersikap tegas. Dirinya berjanji akan membawa sikap yang sudah ia terapkan sepanjang 24 tahun berkarier politik.

"Apakah saya akan tetap tegas dan idealis? Iya dong. Saya berkarier di politik sejak awal reformasi, sekarang sudah 24 tahun. Mungkin ini adalah tahun saya yang terakhir, menurut saya yang terakhir kalau Tuhan mengizinkan 5 tahun lagi," kata Mahfud menjawab pertanyaan tersebut.

Halaman:
1 2
      
