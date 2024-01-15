Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud Dorong Kemajuan Lembaga Pendidikan Buat Songsong Indonesia Emas 2045

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |19:35 WIB
Mahfud Dorong Kemajuan Lembaga Pendidikan Buat Songsong Indonesia Emas 2045
A
A
A

JAKARTA - Menkopolhukam Mahfud MD mendorong kemajuan lembaga pendidikan dalam rangka menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara silaturahmi dengan tokoh agama, dosen, dan mahasiswa teologi di Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Senin (15/1/2024).

Awalnya, Mahfud menyampaikan potensi besar Indonesia dalam mewujudkan capaian negara dengan ekonomi terbesar ke-5 di dunia.

“Indonesia tahun 2045 berdasar hitungan ilmiah itu sudah akan menjadi negara maju dengan kekuatan ekonomi minimal 5 besar di dunia,” kata Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Menurut Mahfud, capaian itu akan benar-benar diraih Indonesia apabila lembaga pendidikannya lebih maju. Sebab, lembaga pendidikan yang maju dikatakan Mahfud bakal melahirkan generasi unggul.

“Dan itu hanya akan betul-betul bisa dicapai manakala lembaga pendidikan mampu mencetak generasi unggul yang punya spirit untuk berjuang, berjuang, dan berjuang,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
