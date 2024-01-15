Keseruan Ganjar Pranowo Nongkrong Bareng Gen Z-Milenial, Diajak Main Sulap

PURBALINGGA - Di tengah kesibukannya melakukan safari politik, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyempatkan nongkrong bareng dengan kalangan milenial, Gen Z dan influencers di Cafe Satu Kata, Purbalingga, Jawa Tengah pada Senin (15/1/2024). Bersama dengan anak muda itu, ayah satu anak ini melakukan banyak keseruan, mulai dari ngonten bareng, nyanyi, hingga main sulap.

Awalnya, MC memanggil pesulap muda bernama Marcel untuk memamerkan kemampuannya di hadapan Ganjar. Dia pun menunjukkan kebolehannya dalam sulap kartu.

Ganjar diminta memilih angka 1 sampai 12. Tanpa berpikir panjang, Ganjar memilih angka 3 yang merupakan nomor urut pilihan di Pilpres 2024 bersama Mahfud MD.

Kemudian Marcel meminta Ganjar untuk memilih satu kartu secara acak untuk ditebak oleh Marcel. Dan ternyata yang dipilih Ganjar adalah kartu 3 hati. Menurut Marcel, kartu tersebut memiliki makna bahwa paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud selalu di hati.

BACA JUGA: Mahfud Dorong Kemajuan Lembaga Pendidikan Buat Songsong Indonesia Emas 2045

"Kartunya ini 3 hati pak. Sebenarnya saya hanya pura-pura saja, ya namanya pesulap ya Pak. Tapi anehnya begini, ini 3 hati, ini saya letakkan di atas meja. Sekarang ambil satu kartu lagi saya akan mengubah, dibuka langsung saja," ujar Marcel.

Dia turut menyampaikan kebanggaannya bisa menunjukkan keahliannya langsung di depan Ganjar Pranowo.

"Ini pesan penting tidak hanya untuk kita, tapi untuk penonton semuanya jangan lupa pilih Ganjar. Ini kebanggaan buat saya bisa main langsung sulap di depan Pak Ganjar, calon presiden," kata Ganjar.

Ganjar yang selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan anak muda dan memiliki jiwa muda pun tak kaku dan mampu menyamakan posisinya dengan para milenial dan Gen Z.