Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Keseruan Ganjar Pranowo Nongkrong Bareng Gen Z-Milenial, Diajak Main Sulap

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |19:47 WIB
Keseruan Ganjar Pranowo Nongkrong Bareng Gen Z-Milenial, Diajak Main Sulap
A
A
A

PURBALINGGA - Di tengah kesibukannya melakukan safari politik, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyempatkan nongkrong bareng dengan kalangan milenial, Gen Z dan influencers di Cafe Satu Kata, Purbalingga, Jawa Tengah pada Senin (15/1/2024). Bersama dengan anak muda itu, ayah satu anak ini melakukan banyak keseruan, mulai dari ngonten bareng, nyanyi, hingga main sulap.

Awalnya, MC memanggil pesulap muda bernama Marcel untuk memamerkan kemampuannya di hadapan Ganjar. Dia pun menunjukkan kebolehannya dalam sulap kartu.

Ganjar diminta memilih angka 1 sampai 12. Tanpa berpikir panjang, Ganjar memilih angka 3 yang merupakan nomor urut pilihan di Pilpres 2024 bersama Mahfud MD.

Kemudian Marcel meminta Ganjar untuk memilih satu kartu secara acak untuk ditebak oleh Marcel. Dan ternyata yang dipilih Ganjar adalah kartu 3 hati. Menurut Marcel, kartu tersebut memiliki makna bahwa paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud selalu di hati.

"Kartunya ini 3 hati pak. Sebenarnya saya hanya pura-pura saja, ya namanya pesulap ya Pak. Tapi anehnya begini, ini 3 hati, ini saya letakkan di atas meja. Sekarang ambil satu kartu lagi saya akan mengubah, dibuka langsung saja," ujar Marcel.

Dia turut menyampaikan kebanggaannya bisa menunjukkan keahliannya langsung di depan Ganjar Pranowo.

"Ini pesan penting tidak hanya untuk kita, tapi untuk penonton semuanya jangan lupa pilih Ganjar. Ini kebanggaan buat saya bisa main langsung sulap di depan Pak Ganjar, calon presiden," kata Ganjar.

Ganjar yang selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan anak muda dan memiliki jiwa muda pun tak kaku dan mampu menyamakan posisinya dengan para milenial dan Gen Z.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement