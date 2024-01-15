Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berkunjung ke Medan, Mahfud MD Sempatkan Ziarah ke Makam Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidy An-Naqsyabandy

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |19:57 WIB
Berkunjung ke Medan, Mahfud MD Sempatkan Ziarah ke Makam Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidy An-Naqsyabandy
A
A
A

MEDAN - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menyempatkan diri untuk bersilaturahim ke Pondok Pesantren Babussalam di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Medan, Sumatera Utara. Dalam kesempatan itu, ia juga berziarah ke makam Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidy An-Naqsyabandy.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan Mahfud MD di Medan, setelah sebelumnya menghadiri kebaktian di GBI Kota Medan, berkunjung ke perkampungan HKBP Jatun Silangit, dan acara Tabrak Prof!.

Mahfud MD juga mengisi acara kuliah umum dengan kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) di Universitas Nommansen.

Saat tiba di Pondok Pesantren Babussalam, Mahfud MD disambut oleh para pemimpin pondok dan tokoh agama. Selanjutnya, ia berbincang dengan para tokoh tersebut di ruang khusus secara tertutup.

Usai berdialog, Mahfud MD langsung disambut para pendukung dan simpatisan asal Langkat. Bahkan, ada seorang warga Madura yang ikut menyambutnya.

Halaman:
1 2
      
