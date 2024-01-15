Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Besok, MK Gelar Sidang Putusan Uji Formil Syarat Usia Capres-Cawapres

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |20:06 WIB
Besok, MK Gelar Sidang Putusan Uji Formil Syarat Usia Capres-Cawapres
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan terkait batas usia Capres dan Cawapres. Sidang tersebut rencananya akan digelar pada Selasa 16 Januari 2024.

Uji materi ini tercatat pada perkara nomor 145/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh dua ahli hukum tata negara, yakni Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar.

"(Agenda) pengucapan putusan," tulis MK dalam website resminya, Senin (15/1/2024).

Rencananya, sidang putusan tersebut akan digelar pada hari Selasa (16/1/2024) pada pukul 13.30 WIB. Sidang pengucapan sidang akan dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Gedung MKRI.

Diketahui, Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar mengajukan uji formil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 ke MK. Putusan itu, sebelumnya, mengubah Pasal 169 huruf q UU Pemilu soal batas usia capres-cawapres.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177664//dpr-KNTl_large.jpg
DPR Dukung Putusan MK soal Lembaga Pengawas Independen Agar ASN Netral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177196//mk-nfOF_large.jpeg
MK Perintahkan DPR - Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177185//mk-01wO_large.jpg
Tok! MK Kabulkan Bersyarat Gugatan Imunitas Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169417//pakar_hukum_tata_negara_refly_harun-6ZIi_large.jpg
Ngaku Takut Bersuara di Era Jokowi, Refly Soroti UU yang Pernah Dibatalkan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/337/3167986//tama_s_langkun-71th_large.jpg
Perindo Harap MK Akhiri Sengketa Hasil Pilkada, Rony Omba-Marlinus Siap Pimpin Boven Digoel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/340/3167910//said_salahuddin_kuasa_hukum_rony_omba_dan_marlinus-qYCQ_large.jpg
Kuasa Hukum Yakin Permohonan PHPU Boven Digoel Ditolak, Rony Omba-Marlinus Bakal Tetap Dilantik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement