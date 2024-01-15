Alam Ganjar Soroti Keresahan Anak Muda Punya Kretifitas hingga Inovasi Kesulitan Fasilitas

JAKARTA - Putra Ganjar Pranowo, M. Zinedine Alam Ganjar menyoroti keresahan anak muda setelah dirinya keliling sejumlah wilayah di Indonesia yakni memiliki kreatifitas hingga inovasi, namun kesulitan perihal fasilitas. Hal itu disampaikan dalam acara 'Teman Cerita Ekraf: Berkarya Sampai Kaya' di Little League, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (15/1/2024).

"Beberapa kali ketemu dengan anak muda di seluruh Indonesia waktu di Sulawesi Selatan, Banyuwangi, Jawa Barat dan teman-teman di tempat lainnya mereka memiliki keresahan tertentu dan hal itu terus berlanjut bahkan sebelum saya memulai kegiatan di 2023-2024 ini, itu mereka memiliki kreatifitas, produktifitas tapi juga punya inovasi," kata Alam dihadapan ratusan muda mudi dan pegiat Ekonomi Kreatif (Ekraf).

"Namun, mereka memiliki kesulitan mendapatkan fasilitas tertentu yang bisa mensupport pemikiran mereka dan itu menjadi penghambat untuk mereka sebagai modal menjadi juara," imbuhnya.

Alam pun menyebut hal itu menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama agar anak muda kelak bisa menjadi seorang juara.