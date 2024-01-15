Bentuk Kepedulian, 3 Pemegang KTA Perindo Dapat Santunan di Kediri

KEDIRI - Manfaat Kartu Tanda Anggota berasuransi Partai Perindo kembali dirasakan oleh masyarakat kota dan kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Kali ini, caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, nomor urut 2, Jeannie Latumahina dan caleg DPRD Jawa Timur, Dapil 8, Ryan Yosep Tampubolon kembali menyalurkan klaim dari KTA berasuransi bagi 3 warga di Kediri yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja.

Wujud nyata manfaat kartu tanda anggota dari partai bernomor urut 16, partai perindo kembali ditunjukkan melalui penyaluran klaim bagi 2 warga kelurahan Banjaran Kota Kediri yang mengalami lalu lintas dan 1 warga desa nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

Penyaluran tersebut langsung dilakukan oleh caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, nomor urut 2, Jeannie Latumahina bersama caleg DPRD Jawa Timur, Ryan Yosep Tampubolon.

"Hari ini kami menyalurkan tiga klam dari KTA berasuransi Perindo, penyaluran tersebut diapresiasi oleh warga, sebagai wujud komitmen dari Partai Perindo, pasalnya pasutri korban kecelakaan penerima klaim kta berasuransi ini baru seminggu memegang KTA lalu mengalami kecelakaan, dan terbukti ketika mengajukan klaim langsung diterima," katanya.

Sementara itu, Hartatik penerima klaim KTA berasuransi mengaku senang bisa menerima kalim dari KTA berasuransi, dirinya bersama suami yang mengalami kecalakaan lalu lintas, tidak yakin bisa memperoleh klaim asuransi, karena baru seminggu bergabung dengan Perindo.

"Namun faktanya, justru dirinya bersama suami bisa mendapatkan klaim tersebut, baru seminggu loh gabung, sudah diperhatikan," katanya.