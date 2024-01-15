Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bakamla dan Tim SAR Gabungan Berhasil Temukan Pemancing yang Tenggelam di Pelabuhan Muara Baru

Awaludin , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |20:58 WIB
Bakamla dan Tim SAR Gabungan Berhasil Temukan Pemancing yang Tenggelam di Pelabuhan Muara Baru
Bakamla dan Tim SAR Gabungan evakuasi pemancing tenggelam (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Bakamla RI bersama dengan Tim SAR Gabungan yang terdiri dari personel Bakamla RI, TNI-Polri, Basarnas, BPBD DKI Jakarta, dan Baznas berhasil mengevakuasi seorang pemancing yang mengalami kecelakaan, dan tenggelam di Tanggul Pemecah Ombak Pelabuhan Muara Baru, Kelurahan Penjaringan Jakarta, Senin (15/1/2024).

Pranata Humas Ahli Muda Kapten Bakamla, Yuhanes Antara membeberkan kronologi kejadian tersebut, berawal ketika Juru Mudi RHIB 87-07, Sertu Bakamla Satriyo Wibisono, beserta tim menerima laporan kehilangan seorang warga bernama Andi Rusli (20) yang tinggal di Rusun Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, pada Minggu 14 Januari 2024.

"Berdasarkan laporan korban hendak pergi memancing bersama seorang temannya, Evan (18) yang juga merupakan saksi dari kejadian tersebut, namun disayangkan, Andi yang memiliki riwayat penyakit epilepsi tidak diperkenankan untuk turut bergabung," kata Yuhanes dalam keterangannya, Senin (15/1/2024).

Meskipun demikian, kata dia, Andi tetap menyusul, dan ketika sampai di tanggul pemecah ombak ujung sekitar pukul 15.00 WIB, penyakit Andi kambuh tiba-tiba. Evan berusaha menolong, tetapi korban terjatuh ke dalam air laut dan menghilang.

Halaman:
1 2
      
