JCC Kembali Didapuk Jadi Venue Debat Pilpres Ke-4

JAKARTA - Jakarta Convention Center (JCC) kembali di pilih menjadi venue debat pilpres ke-4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan debat ke-4 ini akan diikuti oleh Calon Wakil Presiden (cawapres) dari masing-masing paslon.

"Debat keempat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2024 akan dilaksanakan di JCC," ucap Komisioner KPU, Agus Melaz, di kantor KPU RI, Senin (15/1/2024).

Dia mengatakan, secara teknis lokasi tersebut bisa membantu televisi penyelenggara debat.

"Jadi kalau lihat pengalamannya di JCC selain memang affabilitynya tersedia, kemudian secara teknis juga bisa sangat membantu penyelenggaraan debat dan tim paslon juga sangat familiar dengan tempat itu," sambungnya.

BACA JUGA: DKPP Kembali Sidang Dugaan Pelanggaran Etik 7 Komisioner KPU RI Terkait Gibran

Dalam debat esok, cawapres akan beradu gagasan soal Pembangunan berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.

(Awaludin)