Jaga Ketertiban Debat Pilpres 2024, KPU Akan Berikan Handy Talkie kepada Tim Paslon

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberikan dua Handy Talkie (HT) atau alat komunikasi untuk masing-masing Liaison Officer (LO) pada setiap tim Paslon saat penyelenggara debat pilpres ke-4. Hal itu agar memudahkan komunikasi antara pihak kemanan KPU dan televisi penyelenggara debat.

"Nanti yang pegang itu masing-masing tim paslon kan ada 2 LO yang kita anggap super LO loh yang full akses, itu yang akan pegang, jadi enam dari mereka kemudian sama tim kita dan kemudian tentu dari media penyelenggara," ucap Komisioner KPU, August Mellaz, di kantor KPU RI, Senin (15/1/2024).

Dia mengatakan, penggunaan HT ini diusulkan ketika pihaknya menggelar rapat persiapan debat dengan pihak penyelenggara. Dia melihat pada debat sebelumnya, tim paslon melakukan komunikasi melalui handphone dianggap belum maksimal.

"Kalau Handy Talkie nya kan selama ini ada di pegang oleh tim kami, tapi kelihatannya kemarin tim mereka juga punya saluran komunikasi kan, tapi kelihatannya kurang optimal karena pada saat pelaksanaan acara mereka harus melihat hp, melihat WA, di grup itu mungkin agak menghambat, makanya sejak pertemuan sebelumnya kita sudah sepakati nanti ada Handy Talkie," sambungnya.

Dia mengatakan, jika saat penyelenggara debat terdapat kendala, dengan penggunaan HT tim paslon bisa langsung mengkomunikasikan agar masalah tersebut bisa diselesaikan secara baik, "Sehingga nanti secara real time kalau ada kendala bisa langsung kita antisipasi," sambungnya.