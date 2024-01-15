Di Depan Ratusan Pemuda, Arsjad-Sandiaga hingga Alam Ganjar Paparkan Potensi Ekonomi Kreatif

JAKARTA - Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid dan Menparekraf sekaligus Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno berpendapat yang sama bahwa Indonesia saat ini memiliki potensi pasar yang cukup besar dan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di setiap tahunnya.

Hal itu disampaikan dalam acara 'Teman Cerita Ekraf Talk Show, Berkarya sampai Kaya?' di Little League, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (15/1/2024).

"Ini menjadi peluang bagaimana generasi muda bisa memperkaya ilmu, mempersiapkan diri, terutama dalam menyambut bonus demografi yang menuntut anak muda untuk siap dalam menyambut bonus demografi tersebut," ujar Arsjad.

Arsjad sendiri memaparkan bagaimana Industri kreatif Indonesia saat ini berhasil menyumbang Rp1.300 triliun terhadap perekonomian. Kemudian menduduki posisi ke 3 dunia setelah Hollywood dan KPop. Selain itu, industri tersebut juga mampu menyerap sekitar 23,98 juta tenaga kerja pada tahun 2022, hingga berkontribusi menjadi eksportir di bidang fashion, kriya dan kuliner.

Senada dengan Arsjad maupun Sandiaga, Muhammad Zinedine Alam Ganjar pun sepakat bagaimana industri kreatif mampu menjadi sektor andalan di Indonesia.

Alam yang merupakan pendiri dari tim eSports Pigmy Team meyakini sektor industri kreatif di bidang gaming akan semakin berkembang. Menurut data, gross revenue game lokal Indonesia diperkirakan mencapai 2-3 juta USD pada 2023.

"Industri eSports jadi sektor yang menarik di industri kreatif, pergerakannya dinamis, sehingga kami sebagai team eSports memiliki concern terkait growth, kami perlu mencari pemikiran dan kreatifitas baru untuk menciptakan revenue streams baru," kata Alam.

"Potensi pasar eSports itu sangat besar, di Asean industri eSports ada 270 juta, hampir separuhnya adalah masyarakat Indonesia, ini harus kita dorong agar tidak jadi market saja tapi turut berpartisipasi secara aktif," tambahnya.

Alam meyakini banyak talenta baru yang terus bermunculan sehingga hal ini perlu diimbangi dengan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan.

"Karena ekosistem ini yang jadi magnet bagaimana perputaran ekosistem itu tumbuh dan akhirnya banyak orang yang fokus menggeluti industri tersebut," ungkapnya.