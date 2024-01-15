Ketika Santri Ikut Lomba Bikin Video Kreatif Ajakan Pilih Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024

JAKARTA - Relawan Santri Mendukung Ganjar-Mahfud (Sarung Ganjar-Mahfud), menggelar lomba video kreatif dan unik dengan tema geliat ajakan memilih pasangan Ganjar-Mahfud pada pemilu 2024. Lomba tersebut melahirkan puluhan video menarik dari khalayak umum khusunya kaum santri.

"Lomba ini merupakan bagian dari upaya untuk mengajak masyarakat, khususunya kaum santri agar memilih pasangan Ganjar-Mahfud pada pemilu 2024 mendatang," Jelas Plt Koordinator Nasional (Kornas) Sarung Ganjar-Mahfud, Miftahul Arifin dalam keterangannya, Senin (15/1/2024).

Dari kegiatan ini, kata dia, diharapkan semakin banyak masyarakat memilih Ganjar dan Mahfud di Pilpres 2024. Bahwa pasangan ini punya kepedulian yang sangat besar untuk pengembangan pendidikan pondok pesantren dan guru ngaji.

"Sebab itu melalui ajakan video kreatif dan unik masyarakat punya referensi, dan memantapkan pilihan untuk memilih Ganjar-Mahfud. Karena Ganjar-Mahfud adalah sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia yang akan datang," jelasnya.