HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sharing Session Bersama Pemuda Tangsel, Alam Ganjar Bagikan Cerita soal Sociopreneur

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |22:16 WIB
<i>Sharing Session</i> Bersama Pemuda Tangsel, Alam Ganjar Bagikan Cerita soal Sociopreneur
Alam Ganjar. (Foto: TPN)
JAKARTA - Putra Calon Presiden Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum 2024 Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar dan Mario Debora bagikan pengalamannya dalam membangun wirausaha berbasis sosial yang dipandu oleh Mahendra Dito dan Raka di Nasi Kapau Kedai Sutan Mangkuto, Tangerang Selatan, Senin (15/1/2024).

Alam menceritakan bagaimana wirausaha berbasis sosial itu memiliki banyak sektor, diantaranya yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan menjawab persoalan lingkungan.

BACA JUGA:

Alam Ganjar Soroti Keresahan Anak Muda Punya Kretifitas hingga Inovasi Kesulitan Fasilitas 

Meski mengedepankan aspek sosial, Alam menilai wirausaha sosial tersebut juga harus menguntungkan, agar dampak dari aktifitas tersebut bisa dirasakan manfaatnya dalam jangka waktu yang lama.

"Sosial entrepreneur itu aspeknya bermacam ya, ada yang lari ke isu lingkungan, pemberdayaan masyarakat bahkan sosial kemanusiaan. Kemudian socialpreneur itu harus berkelanjutan, supaya jangka waktu untuk memberikan dampak bisa dilakukan secara terus menerus dan tidak terus-terusan disuntik," buka Alam Ganjar.

 BACA JUGA:

Menurut Alam, kondisi wirausaha sosial atau Sociopreneur di Indonesia menunjukan tren positif, dimana banyak masyarakat atau palaku usaha yang melirik peluang bahwa dengan menggabungkan aktifitas sosial dan bisnis mampu memberikan dampak besar terhadap lingkungan.

Kemudian, dirinya juga lantas mencontohkan beberapa start up yang dinilai sukses dalam berkecimpung di dalam wirausaha sosial tersebut, yakni E-Fishery.

"Salah satu contohnya adalah salah satunya adalah Mas Gibran Co-Founder E-Fishery merupakan sosok pemuda yang sangat hebat. Dia membuat suatu unit usaha yang berbasis permasalahan pakan peternakan yang ditemuinya di Jawa Timur," jawab Alam.

"Dia buat suatu sistem di mana pakan ikan itu menjadi suatu hal yang terotomatisasi dengan bermodalkan tabung dan automatic feeder dan bisa menjadi startup sosiopreneur yang profitable dan menjadi salah satu perusahaan startup Indonesia di Indonesia," lanjutnya.

