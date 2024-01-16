Sepakat dengan Alam Ganjar, Sandiaga Ajak Pegiat Ekraf Kembangkan Gim Lokal

JAKARTA - Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno mengajak pegiat ekonomi kreatif (ekraf) untuk mengembangkan industri gim lokal bersama pasangan calon (Paslon) nomor urut 3 jika terpilih di Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan dalam acara 'Teman Cerita Ekraf: Berkarya Sampai Kaya' di Little League, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (15/1/2024).

"Nanti bersama Ganjar-Mahfud sepakat kita kembangkan gim lokal kita?" seru Sandiaga dihadapan ratusan muda-mudi dan pegiat industri kreatif.

"Sepakat," timpal kompak muda-mudi dan pegiat industri kreatif.

Sandi yang juga Menparekraf RI itu pun sepakat dengan M. Zinedine Alam Ganjar putra dari Ganjar Pranowo terkait perkembangan industri gim di Tanah Air meningkat bahkan terdapat 120 juta gamers atau pegiat gim.

Namun, Ia menyayangkan revenue atau penghasilan dari gim ke luar negeri karena publishing atau penerbitan tidak di dalam negeri.

"Ke depan yang disampaikan alam tadi, ini benar banget bahwa gim meningkatnya luar biasa 120 juta gamers dan kita pasar gim terbesar 99,5 persen revenue ke luar negeri karena publishing itu tidak ditangani di dalam negeri," ungkapnya.

Sandi yang juga Dewan Pembina e-Sports Indonesia itu mendorong percepatan Peraturan Presiden (Perpres) terkait industri gim lokal segera ditekan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).