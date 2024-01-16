PDIP Terima Pengunduran Diri Maruarar Sirait: Sudah Berhasil Jadi Pengusaha

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara soal mundurnya Maruarar Sirait sebagai kader partai pada hari ini, Senin 15 Januari 2024.

Hasto menyampaikan, DPP PDIP telah menerima laporan dari Wasekjend DPP PDIP, Utut Adianto bahwa Marurar Sirait telah mengajukan pengunduran diri dengan menyerahkan KTA partai.

Menurut dia, menjadi anggota partai didasarkan pada prinsip kesukarelaan. Demikian halnya untuk tidak menjadi anggota dapat mengajukan pengunduran diri.

"DPP partai menerima pengunduran diri Pak Ara Sirait. Terlebih dengan kondisi Pak Ara sekarang yang sudah semakin berhasil sebagai pengusaha. Beberapa foto Pak Ara dengan pengusaha menunjukkan keberhasilan itu," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya.

Hasto mengatakan, pengunduran diri tersebut sebagai bagian dari konsolidasi kader partai, mengingat pengunduran diri terjadi pada saat Partai sedang berjuang untuk menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi di dalam menentukan pemimpin.

"Dan sekaligus melakukan koreksi terhadap berbagai upaya yang mencoba untuk melanggengkan kekuasaan sampai harus terjadi pelanggaran etik berat oleh Anwar Usman melalui manipulasi hukum di MK," ujarnya.

(Arief Setyadi )