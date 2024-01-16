Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPU Akan Permudah LO Awasi dan Sampaikan Protes Debat Pilpres 2024

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |06:11 WIB
KPU Akan Permudah LO Awasi dan Sampaikan Protes Debat Pilpres 2024
Anggota KPU August Mellaz (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan pihaknya akan mempermudah pengawasan pelanggan dan aduan selama perhelatan debat Capres-Cawapres Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU August Mellaz, di kantor KPU RI, Menteng Jakarta Pusat, Senin (15/1/2024).

"Ya kalau yang ini jelas kita tegaskan itu yang jelas memang tim paslon kan memang punya dua Liaison Officer (LO) yang full akses. Full akses itu maksudnya bisa kemana-mana, langsung bisa berkomunikasi juga dengan kami, kecuali berkomunikasi dengan paslon, panelis dan moderator, itu sama sekali dilarang," ujar August Mellaz.

Ia menjelaskan akan menambah sebaran jumlah LO untuk memperkuat pengawasan. "Nah, termasuk juga untuk LO, ada dua lagi LO yang nanti satu yang akan ditempatkan di bangku pendukung di belakang paslon yang jumlahnya 35 dan yang di cross dengan paslon yang jumlahnya 40 itu kita minta itu yang dioptimalkan," terang dia.

Untuk debat sesi KPU RI menyepakati tata letak atau posisi dari LO full akses itu akan dekat dengan komisioner KPU RI.

"Ditempatkan di bangku tersendiri sehingga bisa bersama-sama melakukan observasi forum, bisa langsung koordinasi, termasuk apakah perlu ditambahkan kode-kode khusus," tutupnya.

Halaman:
1 2
      
