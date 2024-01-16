Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arsjad Rasjid Tegaskan Komitmen Ganjar-Mahfud Bangun Ekosistem Industri Ekonomi Kreatif

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |06:38 WIB
JAKARTA - Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menjelaskan sejumlah program andalan pasangan calon (Paslon) nomor urut 3 terkait ekonomi kreatif dalam acara 'Teman Cerita Ekraf: Berkarya Sampai Kaya' di Little League, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (15/1/2024).

Diketahui ratusan muda mudi dan pegiat industri kreatif hadir dalam acara tersebut yang turut dihadiri Zinedine Alam Ganjar dan Menparekraf sekaligus Dewan Pakar TPN, Sandiaga Uno.

"Ini bagian dari proses mendengar, melihat ada input apa, ada kegelisahan apa, apa yang perlu dilakukan balik lagi kreatif industri sudah besar tapi belum besar sekali. Kita inginkan bukan hanya sebagai tuan rumah di Indonesia tapi bisa mengekspor kreatifitas nah ini yang menjadi poin penting mangkanya saya hadir disini," kata Arsjad.

"Juga menjelaskan beberapa program yang memang sudah disiapkan Ganjar-Mahfud perihal contoh untuk modal usaha, UMKM, dan startup yang akan kita kembangkan. Berbicara terkait kreatif hub yang akan kita ingin lakukan, seperti yang sudah dilakukan di Jawa Tengah dan akan dikembangkan ke seluruh Indonesia oleh Ganjar-Mahfud," tambahnya.

Sepakat dengan Alam Ganjar, Sandiaga Ajak Pegiat Ekraf Kembangkan Gim Lokal 

Arsjad mengatakan bahwa industri ekonomi kreatif menjadi salah satu yang akan didorong pasangan Ganjar-Mahfud jika terpilih di Pilpres 2024 mendatang.

"Ini adalah tempat mendengar dari teman-teman khususnya pelaku Ekraf Industri yang mana salah satu industri yang akan didorong oleh Ganjar-Mahfud bila mana menjadi Presiden dan Wakil Presiden," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
