Sejak Awal 2024, PVMBG Sebut Terjadi 26 Kali Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-laki masih terus mengalami erupsi hingga pagi ini, Selasa (16/1/2024) pukul 04.58 WITA. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat 26 kali letusan sejak awal Januari 2024.

Diketahui, Gunung Api Lewotobi Laki-laki terletak di Kab/Kota Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dengan posisi geografis di Latitude -8.5389°LU, Longitude 122.7682°BT dan memiliki ketinggian 1584 mdpl.

“Terjadi erupsi G. Lewotobi Laki-Laki pada hari Selasa, 16 Januari 2024, pukul 04:58 WITA. Tinggi kolom erupsi tidak teramati. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung,” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Anselmus Bobyson Lamanepa dalam keterangan resminya.

Anselmus mengingatkan agar masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki dan pengunjung, wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 4 KM dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dan sektoral 5 KM ke arah Barat Laut - Utara dan Timur Laut.

“Masyarakat agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya,” ujarnya.

Selain itu, jika terjadi erupsi dan hujan abu, masyarakat diimbau untuk tetap berada di dalam rumah, dan apabila berada di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata).