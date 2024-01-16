Bikin Silau Mata, Kapolri Terbitkan Aturan Baru soal Rotator

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan aturan terbaru mengenai penggunaan lampu rotator yang terpasang di mobil dinas Polri.

Aturan terbaru ini disampaikan Kapolri lewat Surat Telegram Nomor: ST/ 2868 /XII/REN.2.2./2023 yang ditandatangani oleh Kakorlantas Irjen Pol Aan Suhanan.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan perintah tersebut yang ditujukan kepada seluruh Direktur Lalu Lintas untuk segera ditindaklanjuti.

“(Ditujukan) kepada seluruh jajaran Polri terhadap semua kendaraan dinas,” kata Trunoyudo dalam keterangannya, Selasa (16/1/2024).

Dalam surat telegram tersebut, Kapolri menginstruksikan agar lampu trotoar di bagian belakang mobil dinas Polri untuk ditutup dengan kaca film.

“Agar seluruh kendaraan dinas Polri yang dilengkapi lampu rotator warna biru untuk menutup lampu rotator bagian belakang menggunakan kaca film 20%,” demikian isi surat telegram itu.

Dalam surat telegram itu juga menyebutkan bahwa rotator dapat digunakan dalam melaksanakan patroli, pengamanan lokasi kecelakaan lalu lintas dan pengalihan arus lalu lintas.