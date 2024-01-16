Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Curah Hujan Tinggi, BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca di Jakarta dan Jabar

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |08:51 WIB
Curah Hujan Tinggi, BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca di Jakarta dan Jabar
Kepala BNPB Suharyanto (Foto: BNPB/Binti M)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama instansi dan lembaga terkait menggelar Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) khususnya di DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) untuk mencegah potensi bencana akibat curah hujan yang masih tinggi.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan operasi TMC ini guna mengurangi intensitas hujan di suatu wilayah dengan cara mendistribusikan curah hujan di tempat lain sehingga tidak terfokus di satu wilayah saja.

“Kita menggelar TMC secara masif di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Memang di Jawa Barat tidak terlihat secara jelas dampaknya kalau TMC dilakukan saat musim hujan, berbeda kalau TMCnya untuk mendatangkan hujan, tadinya kemarau kemudian hujan itu terlihat,” kata Suharyanto dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (16/1/2024).

Suharyanto pun menjelaskan dengan Operasi TMC maka diharapkan akan mengurangi potensi banjir. “Sekarang musim hujan, harusnya hujan lebat menjadi tidak lebat, tidak terlihat karena tetap datang hujan, apalagi jika sama sama banjir. Bedanya kalau tidak ada TMC banjirnya besar ketika ada TMC banjirnya kecil,” tambahnya.

Sementara, Suharyanto yang pada kesempatan itu meninjau lokasi terdampak bencana banjir di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat itu mengingatkan meski banjir sudah surut di sebagian besar titik, agar masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Bandung untuk tetap waspada dengan adanya potensi hujan turun dan kemungkinan akan berdampak adanya banjir kembali.

Mengingat, kata Suharyanto, dari data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi. Sehingga, diharapkan masyarakat tetap waspada potensi banjir ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. 

“Data BMKG mengatakan curah hujan cukup tinggi dan ini masih akan terjadi terus dan ini merata. Kedepannya kita harus waspada dengan musim hujan yang masih akan datang terus,” pungkas Suharyanto.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
