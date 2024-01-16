Heboh Sekda Takalar Sebut Jokowi Angkat Jutaan CPNS jika Anak Menang Pilpres, Apa Kata TPN Ganjar-Mahfud ?

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud turut merespons pernyataan Sekda Takalar Muhammad Hasbi yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan membuka lowongan CPNS bila anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto, menangi Pilpres 2024.

Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Aryo Seno Bagaskoro pun menilai, sikap netralitas dari aparat keamanan hingga aparatur sipil negara (ASN) sulit diharapkan dalam waktu belakangan ini. Apalagi, ketika anak Presiden Jokowi turut berkompetisi dalam Pilpres 2024.

"Hari ini, mengharapkan netralitas dari mereka yang seharusnya netral memang menjadi sulit. Bagaimana tidak? Ada anak Presiden yang sedang terlibat dalam Pilpres sebagai kontestan," kata Seno saat dihubungi, Selasa (16/1/2024).

Atas dasar itu, Seno menilai, faktor emosional bounding dari atasan ke bawahan, seperti Presiden dan ASN bisa terjadi dalam hal ini. Meskipun, kata Seno proses itu dilalui dengan tahapan-tahapan melanggar etika dan aturan.

"Maka kita mengharapkan ketegasan bersikap dan profesionalisme dari penyelenggara pemilu. Jangan sampai terjadi pengikisan kepercayaan rakyat atas penyelenggaraan pemilu," terang Seno.

Pasalnya, kata Seno penentu kemenangan sejatinya ialah rakyat, bukan elit politik yang menghalalkan segala cara untuk menang. Atas dasar itu, Seno mengajak seluruh pihak untuk menghargai rakyat dengan cara hormati mekanisme pemilu yang benar.

"Karena penentuan tertinggi kemenangan adalah suara rakyat. Bukan suara elit yang mengondisikan melalui segala cara. Jadi mari kita setia pada spirit menghargai rakyat melalui mekanisme pemilu yang benar," tandasnya.

Sebelumnya, Sekda Takalar, Muhammad Hasbi mendapata sorotan dari warganet dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya, video saat sambutan mendadak viral karena mengutip janji Presiden Joko Widodo untuk membuka formasi CPNS.