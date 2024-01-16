Jokowi Disebut Janjikan Angkat Jutaan CPNS jika Gibran Menang Pilpres, Istana Buka Suara!

JAKARTA - Pihak Istana membantah soal adanya janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada pejabat daerah terkait rekrutmen CPNS untuk pemenangan salah satu pasangan Capres-Cawapres pada Pilpres 2024.

Hal tersebut menanggapi viral video Sekda Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi sudah menjanjikan pengangkatan CPNS bagi tenaga pengajar. Program tersebut nantinya akan dilanjutkan Capres-Cawapres nomor urut 2 jika terpilih pada Pilpres 2024.

"Tidak betul ada janji-janji dari Presiden kepada pejabat daerah, apalagi mengkaitkan proses rekruitmen CPNS/CASN dengan pemenangan paslon tertentu pada Pemilu 2024," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Selasa (16/1/2023).

Ari menjelaskan bahwa perekrutan CPNS/CASN merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah yang dirancang KemenPAN-RB sejak lama, untuk mempercepat reformasi birokrasi, dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat.

"Sehingga tidak ada hubungannya dengan Pemilu 2024," kata Ari.

BACA JUGA: Jokowi Perintahkan BRIN dan Bappenas Jadi Orkestrator Penelitian bagi Perguruan Tinggi

Ari juga mengungkapkan bahwa kebijakan Pemerintah mengenai rekruitmen CASN tahun 2024 telah disampaikan secara terbuka dan transparan oleh Presiden ke publik tanggal 5 Januari 2024.

"Saat itu, Presiden menyatakan bahwa Pemerintah membuka formasi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024, sebanyak 2,3 juta formasi. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi terkait kebijakan ini," ungkapnya