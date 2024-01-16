BMKG: Puncak Musim Hujan Bisa Berlangsung Sampai Minggu Pertama Februari 2024

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim hujan bisa berlangsung sampai minggu pertama bulan Februari 2024.

“Puncak hujan masih kita prediksi yaitu minggu ketiga bulan Januari ini sampai minggu pertama di bulan Februari,” kata Deputi Bidang Meteorologi, Guswanto dalam keterangannya, Selasa (16/1/2024).

Guswanto pun mengatakan wilayah Indonesia akan mulai masuk musim pancaroba pada bulan Maret, April, hingga Mei. “Dan ini kalau kita lihat sekiranya akan terjadi sampai bulan April ya, kalau kita lihat kan Desember, Januari, Februari itu merupakan musim hujan, nanti Maret, April, Mei itu merupakan musim pancaroba dari hujan menuju ke kemarau.”

Lebih lanjut, Guswanto pun mengingatkan masyarakat untuk tetap mengantisipasi bahaya bencana hidrometeorologi basah akibat cuaca ekstrem yakni banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, angin puting beliung.

“Kemudian kalau kita melihat bagaimana antisipasi masyarakat, saya melihat untuk antisipasi masyarakat yang perlu dilakukan yang pertama yaitu tetap tenang dan waspada akan adanya bencana hidrometeorologi yang disebabkan karena cuaca ekstrem, misalkan banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, angin puting beliung itu yang perlu diwaspadai,” katanya.