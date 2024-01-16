Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ternyata Inilah Sosok yang Menulis Ramalan Jayabaya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |20:25 WIB
Ternyata Inilah Sosok yang Menulis Ramalan Jayabaya
Ilustrasi (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata inilah sosok yang menulis Ramalan Jayabaya. Adapun disebut Ramalan Jayabaya mengambil dinasti kerajaan Kediri yang memiliki raja bernama Jayabaya.

Tentunya beberapa ramalan Jayabaya ini bisa melihat masa depan Indonesia. Apalagi amalan ini berisi tentang keadaan sosial, politik, hingga bencana yang mungkin akan terjadi.

Lantas apakan ramalan Jayabaya ini dibuat oleh Raja Jayabaya? Nyata tidak. Namun ada sosok yang dikabarkan telah menulis ramalan itu dikarenakan memiliki kemampuan khusus.

Ternyata inilah sosok yang menulis Ramalan Jayabaya yang dikabarkan Raden Ngabehi Ranggawarsita (1802-1873 M), pujangga besar terakhir Keraton Surakarta. Untuk diketahui, Ranggawarsita lahir pada masa kejayaan Pakubuwono IV (Keraton Surakarta), dia merupakan cucu dari Yasadipura II.

Terlahir dengan nama Bagus Burhan pada tahun 1802 dan wafat 1873, Ranggawarsita tersohor sebagai pujangga besar Kasunanan Surakarta.

Ronggowarsito memiliki nama asli Bagus Burhan. Dia adalah anak Mas Pajangswara, cucu buyut Yasadipura II, pujangga utama Keraton Solo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/612/3142502//mengulik_ramalan_jayabaya_warisan_mistis_yang_masih_diyakini_sebagian_masyarakat_jawa-ilxf_large.jpg
Mengulik Ramalan Jayabaya, Warisan Mistis yang Masih Diyakini Sebagian Masyarakat Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142257//ramalan_jayabaya_tentang_zaman_edan_banyak_anak_melawan_ibu-3Les_large.jpg
Ramalan Jayabaya Tentang Zaman Edan, Banyak Anak Melawan Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/337/3096912//ramalan_jayabaya-9eQL_large.jpeg
Apa Isi dan Makna Ramalan Jayabaya Trisula Wedha?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement