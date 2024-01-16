Ternyata Inilah Sosok yang Menulis Ramalan Jayabaya

JAKARTA - Ternyata inilah sosok yang menulis Ramalan Jayabaya. Adapun disebut Ramalan Jayabaya mengambil dinasti kerajaan Kediri yang memiliki raja bernama Jayabaya.

Tentunya beberapa ramalan Jayabaya ini bisa melihat masa depan Indonesia. Apalagi amalan ini berisi tentang keadaan sosial, politik, hingga bencana yang mungkin akan terjadi.

Lantas apakan ramalan Jayabaya ini dibuat oleh Raja Jayabaya? Nyata tidak. Namun ada sosok yang dikabarkan telah menulis ramalan itu dikarenakan memiliki kemampuan khusus.

Ternyata inilah sosok yang menulis Ramalan Jayabaya yang dikabarkan Raden Ngabehi Ranggawarsita (1802-1873 M), pujangga besar terakhir Keraton Surakarta. Untuk diketahui, Ranggawarsita lahir pada masa kejayaan Pakubuwono IV (Keraton Surakarta), dia merupakan cucu dari Yasadipura II.

Terlahir dengan nama Bagus Burhan pada tahun 1802 dan wafat 1873, Ranggawarsita tersohor sebagai pujangga besar Kasunanan Surakarta.

Ronggowarsito memiliki nama asli Bagus Burhan. Dia adalah anak Mas Pajangswara, cucu buyut Yasadipura II, pujangga utama Keraton Solo.