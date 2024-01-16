Ganjar Minta Pendukungnya Tertib Aturan Jelang Kampanye Terbuka: Kita Siap Berkeringat untuk Rakyat

PEKALONGAN - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, minta para pendukung tertib aturan jelang masa kampanye terbuka. Hal itu diungkapkan Ganjar di hadapan para pendukungnya dari Tim Pemenangan Cabang (TPC), caleg partai koalisi dan relawan se-Kabupaten Pekalongan, Selasa (16/1/2024).

Dengan penuh semangat, Ganjar memotivasi para pendukungnya agar terus bergerak demi memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mantan gubernur Jawa Tengah dua periode itu menyebut pendukung Ganjar-Mahfud bukan pecundang dan siap berkeringat untuk rakyat.

"Kita bukan penakut, kita pemberani. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita dan kita akan terus bergerak bersama, disiplin, ikuti ketentuan, punya nyali dan kita siap berkeringat untuk rakyat," kata Ganjar dalam pidatonya di Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Pekalongan, Selasa (16/1/2024).

Lebih lanjut, Ganjar mengatakan bahwa tertib dan mengikuti aturan yang ada merupakan dua aspek yang penting untuk dilakukan. Di sisi lain, jika pendukungnya mendapat tindakan intimidasi dari pihak manapun, maka dia meminta mereka untuk tidak takut dan terus bergerak sesuai aturan.

"Tertib penting untuk mengikuti aturan, itulah Ganjar-Mahfud. Kalau kita sudah tertib ikut aturan, kita sudah disiplin, masih dilarang-larang, tabrak," tegas Ganjar.